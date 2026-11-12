В Московской области появятся почти 2 тыс. новых предприятий

На сопровождении инвестиционного блока Московской области находятся более 2,2 тыс. инвестпроектов с общим объемом инвестиций в 3,5 трлн рублей, более 1,5 тыс. из них - предусматривают строительство новых предприятий. Об этом ТАСС рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Реализация проектов нового строительства позволит создать 434 тыс. новых рабочих мест. Плановый объем инвестиций — 3,1 трлн рублей», — сказала Зиновьева.

По ее словам, проекты реализуются в различных сферах, среди них - обрабатывающая промышленность, логистика, транспортно-логистические центры, центры обработки данных и индустриальными парками.

Так, например, в третьем квартале 2026 года была запущена третья очередь индустриального парка «Северные Врата» на территории Дмитровского округа с инвестициями 13 млрд рублей. Кроме того, компания «Металлион» запустит производство Li-ion батарей в Долгопрудном. Инвестиции в проект 22,3 млрд рублей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.