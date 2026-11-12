Народная программа: в Подмосковье в ближайшие пять лет создадут более 450 тыс. новых рабочих мест

В индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе налажено производство складских роботов для маркетплейсов, роботов-укладчиков заготовок для пиццы, учебных роборук для инженерных классов и др. Благодаря различным мерам поддержки производств, предусмотренным Народной программой «Единой России», Подмосковье вошло в топ-3 регионов по объему валового регионального продукта. Объем инвестиций в промышленность региона за пять лет вырос почти вдвое.

Эти результаты отметили и жители региона. В новую Народную программу партии в 2026 году поступило 9 тыс. наказов, касающихся экономических вопросов, – на 70% меньше, чем пять лет назад. За этот период в Подмосковье созданы сотни новых предприятий и около 400 тыс. новых рабочих мест. Еще 450 тыс. вакансий появится до 2031 года.

При развитии производств особое внимание будет уделено высокотехнологичной продукции и организации промышленных кластеров с готовой инфраструктурой. Одна из таких площадок развивается в Ленинском округе. Парк «Титан» построен по стандарту «Все включено». Общий объем инвестиций в проект оценивается в ₽50 млрд. После выхода на полную мощность здесь появится более 4 тыс. новых рабочих мест.

Одним из первых резидентов стала компания «Русский робот», которая запустила производство учебных роботов-манипуляторов для инженерных классов. Первые 12 роборук отправятся в Технолицей имени Долгих. В планах – нарастить выпуск до 7 тыс. учебных роботов в год.

Компания «Валдай Роботы» по заказу маркетплейса Ozon разработала транспортного робота. Он перевозит грузы весом до 200 кг внутри логистических центров, ориентируется на складе и объезжает препятствия.

Компания «Битроботикс» разрабатывает высокоскоростных дельта-роботов для сортировки и упаковки продукции. Оборудование уже используется на Чамзинской птицефабрике в Мордовии, что помогло повысить производительность линии на 30%.

На территории парка «Титан» в начале следующего учебного года откроется промышленный колледж для подготовки специалистов по техническим направлениям.