Футбольная «Команда легенд» сыграет со сборной любителей подмосковной Балашихи

Двенадцатая игра летнего сезона проекта «Выходи во двор» состоится в субботу в Балашихе. Матч станет частью программы финального этапа Кубка Губернатора Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

На стадионе «Метеор» знаменитые футболисты проведут мастер-классы, тренировки для воспитанников спортивных школ и сыграют гала-матч со сборной любителей. О своем согласии принять участие в празднике заявили Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Евгений Алдонин и Александр Филимонов. Тренером звездной команды традиционно станет популярный в прошлом игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье закупаются системы обучения детей-инвалидов.