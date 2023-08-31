В Подмосковье закупается оборудование для обучения детей-инвалидов

В рамках первой закупки в учебное заведение будут поставлены: USB-ресивер для беспроводной связи, компьютерные мыши и джойстики, комплекты цветных выносных компьютерных кнопок (для детей имеющих проблемы с нажатием клавиш компьютерной мыши), наушники, микроскопы и многофункциональные устройства. Затем, в ходе второй закупки, академия получит 100 ноутбуков. В настоящее время идет конкурс на поставку оборудования.

Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.

Ранее сообщалось, что сбор урожая озимых зерновых культур стартовал в Можайском округе Подмосковья.