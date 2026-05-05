Футбольный агент назвал арбитра мерзопакостным из-за отмененного гола «Краснодара»

Агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» резко высказался об арбитре Евгении Буланове, отменившем гол «Краснодара» в матче 28-го тура РПЛ с «Акроном» (1:0).

На 53-й минуте лучший бомбардир РПЛ Джон Кордоба отправил мяч в ворота «Акрона». В действия Буланова вмешался ВАР. После просмотра эпизода арбитр отменил гол из-за фола в атаке. На 72-й минуте Кордоба забил легитимный гол, 16-й в нынешнем чемпионате, и принес «Краснодару» победу.

«Как этот гол можно украсть у нападающего у нападающего «Краснодара» Кордобы? Нужно быть конченым подлецом, чтобы свистнуть фол в нападении. Я всегда говорил, что это мерзопакостный судья», — сказал Гурцкая.

«Краснодар» за два тура до конца чемпионата сохранил за собой первое место. Идущий вторым «Зенит» отстает от «быков» на одно очко. «Краснодару» осталось сыграть в РПЛ с «Динамо» и «Оренбургом», «Зенит» ждут матчи с «Сочи» и «Ростовом».