План «Ковер» в Челябинске: два рейса отменили, четыре задержали

В аэропорту Челябинска из-за введенного плана «Ковер» отменены два рейса и задержаны еще четыре. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Отмена затронула перелеты по московскому направлению: не состоялся как вылет из Челябинска в столицу, так и прибытие рейса из Москвы. Корректировка расписания также коснулась южного и сибирского направлений: в настоящее время задерживается прибытие самолетов из Сочи и Тюмени, а также обратный вылет на курорт .

Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Челябинска был введен в 13:58 по московскому времени. В Росавиации пояснили, что данные ограничения носят исключительно профилактический характер и введены для гарантированного обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Ранее сообщалось о том, что рейс Кемерово-Санкт-Петербург авиакомпании «Северный ветер» задержан.