Атака украинских БПЛА на Тульскую область, Татарстан, Ленинградскую область 5 мая: что известно

В ночь на 5 мая сразу несколько российских областей, включая Ленинградскую, Тульскую и Калужскую, подверглись массированному налету беспилотников, что привело к пожару на промышленном объекте и приостановке работы аэропортов.

Отражение ударов в центральной России

В ночь на 5 мая подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали десятки воздушных целей над Центральным федеральным округом. В Тульской области, по сообщению губернатора Дмитрия Миляева, в период с 00:30 до 07:00 было уничтожено 13 дронов. Глава региона уточнил, что пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Одновременно с этим в Калужской области силы ПВО ликвидировали 10 БПЛА над Калугой и пятью районами области, где также обошлось без разрушений.

Инцидент в Ленинградской области и ситуация в Поволжье

Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Ленинградской области, где было сбито 18 беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил возникновение пожара в промзоне города Кириши после нейтрализации целей. К тушению огня немедленно привлекли силы МЧС и Леноблпожспаса. Параллельно в Татарстане, в Казани и Зеленодольске, вводили режим беспилотной опасности. Работа воздушных гаваней в Казани и Нижнекамске временно ограничивалась, а в столице республики звучали сирены оповещения.

Расширение зоны воздушной тревоги

Особенностью ночных происшествий стало объявление тревоги в регионах, значительно удаленных от границы. Режим опасности БПЛА вводился в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае. Впервые подобные меры затронули территорию Ханты-Мансийского автономного округа. К утру ограничения на полеты в Пулково и аэропорту Пскова были сняты, а оперативные штабы приступили к оценке последствий на местах падения обломков.