Тренер «Локомотива» высоко оценил вклад Радулова в победу команды

Тренер «Локомотива» Хартли: «Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высоко оценил вклад 39-летнего нападающего Александра Радулова в победу команды в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина (3:2 ОТ).
«Локомотив» уступал 0:2 еще на последней минуте матча, но спасся благодаря двум шайбам Максима Шалунова. Однако подготовил эти голы неистовый ветеран «Локомотива».
«Посмотрите на наш первый гол, Радулов прошел среднюю зону, объехал двух-трех соперников, это главный момент матча. Если бы он этого не сделал, соперник бы перехватил шайбу, и, скорее всего, забил, и мы бы уже были в отпуске. Но он совершил идеальный проход на ворота и выдал передачу с неудобной», — сказал Боб Хартли.
Канадский специалист назвал Радулова невероятным игроком, который впечатлил его в момент первого знакомства на сборах и продолжает впечатлять.
«Локомотив» выиграл шестой матч благодаря шайбе Рушана Рафикова в концовке овертайма и сравнял счет в серии 3-3. Решающая игра серии пройдет 6 мая в Ярославле. Ее победитель сыграет в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом».