«Ночной удар по Ленобласти». В Киришах зафиксировано возгорание в промзоне после атак 18 дронов
В городе Кириши Ленинградской области зафиксировано возгорание на территории промышленной зоны. Инцидент произошел вследствие атак украинских беспилотных летательных аппаратов на регион. Об инциденте сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и ЛЕНОБЛПОЖСПАС приступили к ликвидации возгорания», — написал он в своем телеграм-канале.
По данным губернатора, за ночь над территорией Ленинградской области силами противовоздушной обороны было уничтожено 18 беспилотников Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось о том, что ключевой целью атаки ВСУ 3 мая стал торговый порт Приморск.