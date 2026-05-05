«Каролина» одержала шестую победу подряд в плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» обыграли «Филадельфия Флайерз» во втором матче четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 3:2 и повели в серии 2-0.

«Ураганы» пропустили сразу две шайбы на пятой минуте матча от Джейми Драйсдейла и Шона Кутюрье. В основное время матча «Каролина» выровняла положение после голов Николая Элерса и Сета Джарвиса, а в концовке овертайма Тайлер Холл принес команде победу.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился в матче шестью минутами штрафа, а защитник команды Александр Никишин пропускал игру, восстанавливаясь после сотрясения. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков результативными действиями не отметился.

«Каролина» не знает поражений в нынешнем плей-офф. Победа в отчетном матче стала для команды шестой подряд. Ранее «Харрикейнз» в четыре играх выбили из турнира «Оттава Сенаторз». Следующие два матча серии четвертьфинала пройдут в Филадельфии.