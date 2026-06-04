Гардеробная за миллионы и сочинские апартаменты: Прохор Шаляпин накопил недвижимости на 150 млн рублей

Певец Прохор Шаляпин оказался богаче, чем думали. Журналисты пересчитали его квартиры и выяснили: артист владеет недвижимостью более чем на 150 миллионов рублей. В активе — жилье для матери в Мытищах, две столичные квартиры (одну он отдал под гардеробную) и роскошные сочинские апартаменты площадью 400 квадратов, доставшиеся в наследство от подруги бабушки. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В начале 2025 года певец приобрел квартиру в Мытищах специально для матери. С учетом ремонта и обустройства покупка обошлась примерно в 14 миллионов рублей. Помимо этого, у артиста есть две квартиры в Москве. Вторую из них он купил летом 2025 года — в том же доме и на том же этаже, где живет сам.

Шаляпин жаловался, что в его основной квартире площадью около 130 квадратов стало тесно от вещей. Новое жилье он решил превратить в гардеробную, гостиную и комнату для гостей.

Самым дорогим объектом оказалась четвертая квартира — в Сочи, площадью 400 «квадратов». Ее артист унаследовал от подруги своей бабушки. По оценкам сайтов с недвижимостью, такие апартаменты стоят около 130 миллионов рублей. Сейчас Шаляпин сдает сочинское жилье в аренду вместе с внуком бывшей владелицы. Общая стоимость всех объектов перевалила за полтораста миллионов.

Ранее Прохор Шаляпин прокомментировал скандал вокруг задержания певицы Линды.