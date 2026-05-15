Прохор Шаляпин отреагировал на скандал вокруг задержания Линды
Певец и шоумен Прохор Шаляпин неожиданно выступил в роли миротворца: он призвал к примирению двух главных фигурантов громкого музыкального скандала — певицу Линду и ее бывшего продюсера Максима Фадеева, пишет «Газета.Ru».
В соцсетях Шаляпин обратил внимание на то, что деньги не решают всех проблем в этом мире. Особенно, по его словам, это касается Фадеева, которого Шаляпин назвал успешным человеком.
«Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение», — написал Прохор.
Свое обращение Шаляпин сопроводил личными воспоминаниями. Он признался, что в молодости был ярым поклонником творчества Линды. Более того, он с ностальгией вспомнил, как бегал по двору и каркал под ее знаменитый хит «Я ворона». Автором этой самой композиции является как раз Фадеев.
Напомним, что конфликт между певицей и продюсером перешел в уголовную плоскость. Линда теперь является подозреваемой по делу о мошенничестве в особо, а Фадеев — потерпевшим. Накануне саунд-продюсера Михаила Кувшинова отправили под домашний арест.
Ранее сообщалось, что продажи билетов на концерты Линды после задержания резко выросли.