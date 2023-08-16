Гармаш заявил, что первоклассникам следует объяснять значение интернета

По словам киноактера Серге Гармаша, школьникам с начальных классов необходимо объяснять значение интернета. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что это даст возможность избавить школьников от чрезмерного использования гаджетов.

По мнению артиста, не все молодые люди в настоящее время бесконечно держат телефон в руках.

Он отметил, что важно объяснить ребенку, что переписанное из книги своей рукой запомнится, а найденное в гаджете – забудется быстро.