Гармаш заявил, что первоклассникам следует объяснять значение интернета
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам киноактера Серге Гармаша, школьникам с начальных классов необходимо объяснять значение интернета. Об этом сообщает «Крым 24».
Он добавил, что это даст возможность избавить школьников от чрезмерного использования гаджетов.
По мнению артиста, не все молодые люди в настоящее время бесконечно держат телефон в руках.
Он отметил, что важно объяснить ребенку, что переписанное из книги своей рукой запомнится, а найденное в гаджете – забудется быстро.