Гасанов в шестой раз непоколебим: чемпион ACA 200 выстоял против натиска Туменова

На юбилейном турнире ACA 200 в Москве действующий чемпион организации в среднем весе Магомедрасул Гасанов вновь доказал свое право носить пояс. Его оппонентом стал опасный претендент Альберт Туменов.

Пятираундовое противостояние, продлившееся весь отведённый регламент, не выявило досрочного победителя. Исход схватки решила судейская коллегия, все члены которой отдали победу Гасанову.

Эта победа знаменует собой уже шестую успешную защиту титула для непобедимого чемпиона. На его профессиональном счету теперь 23 победы, два из которых остались позади. Туменов, в свою очередь, потерпел восьмое поражение при 25 впечатляющих победах.

