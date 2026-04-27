Акинфеев решил монетизировать «ногу бога»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак в виде логотипа «нога бога», сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Выражение «нога бога» в отношении Акинфеева возникло в футбольной среде в 2018 году. В 1/8 финала чемпионата мира российский голкипер ногой отразил удар в послематчевой серии пенальти в матче со сборной Испании. Это спасение позволило национальной команде выйти в четвертьфинал, где она уступила сборной Хорватии.

Согласно данным базы, Акинфеев подал заявление о регистрации товарного знака год назад, положительное решение принято в апреле. Под этим брендом Акинфеев может производить и продавать одежду, игрушки, безалкогольные напитки, а также оказывать образовательные и бизнес-услуги.

Игорь Акинфеев бессменно защищает ворота ЦСКА с 2002 года. В составе сборной России голкипер провел 111 матчей.