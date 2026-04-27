Российские вольники установили рекорд на чемпионате Европы с девятью медалями

В столице Албании Тиране завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе. Сборная России уверенно заняла первое общекомандное место с восемью золотыми, четырьмя серебряными и семью бронзовыми наградами.

Особенно отличились представители вольной борьбы, установившие рекорд континентальных чемпионатов, завоевав девять медалей из десяти возможных.

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев в шестой раз выиграл чемпионат Европы, олимпийский чемпион Заур Угуев победил на Европе во второй раз. Таже золотые медали завоевали Башир Магомедов, Давид Баев, Ахмед Усманов и Ибрагим Кадиев. Серебро взял Муса Мехтиханов, а бронзовые медали достались Тимуру Бижоеву и Аманлле Гаджимагомедову.

В греко-римской борьбе чемпионами континента стали Сергей Емелин и Адлет Тюлюбаев.

