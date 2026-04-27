«Желаю ей жениха хорошего, а не вот это вот все»: Губерниев поздравил Валиеву с 20-летием

Известный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поздравил с 20-летием фигуристку Камилу Валиеву. Он пожелал ей успехов в спорте и в личной жизни.

«Я могу ей пожелать скорейшего допуска наших фигуристов на соревнования, чтобы она была в оптимальном состоянии и добилась тех больших успехов, которых пока не сумела добиться и закрыла гештальт. Она большой молодец, взрослая, красивая девушка. Желаю ей жениха хорошего, а не вот это вот все», — сказал Губерниев.

В конце 2025 года Камила Валиева вернулась к тренировкам после окончания четырехлетнего срока дисквалификации. Спортсменка занимается у тренера Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки.

Чемпионка мира Мария Бутырская отметила, что Валиева уже исполняет четверные прыжки. Она призвала поклонников фигуристки запастись терпением и дать ей время, чтобы почувствовать уверенность.