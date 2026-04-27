«Не дали «Краснодару» оторваться: Семак оценил победу над «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу петербургского клуба в матче 27-го тура РПЛ над «Ахматом» (2:0). Он назвал ее «хорошей» и «трудовой».

Уже в начале матча петербуржцы забили два мяча. Отличились Александр Соболев и Луис Энрике. В дальнейшем «Зенит» уверенно контролировал ход матча и довел его до победы.

«Сделали то, что должны были сделать — победили. Сделали шажочек вперед, не позволили «Краснодару» оторваться. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак.

Специалист подчеркнул, что «Зениту» важно сосредоточиться на своих матчах, не терять очки и ждать, как сложатся обстоятельства.

В 27-м туре «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:1) и остался во главе турнирной таблицы. В золотой гонке «быки» опережают «Зенит» на один балл.

