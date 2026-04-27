27 апреля — ни стирки, ни лжи. 12 жестких запретов Мартына Лисогона

Главные запреты дня:

Не обижайте лис. Хотя существует поверье, будто в этот день лисицы якобы «слепнут и глохнут» при переезде в новые норы, охота на них или любое причинение вреда рыжим плутовкам строжайше возбраняется. Предки верили: тронешь лису — накличешь гнев Лешего, и в твоей жизни заведутся обманщики и жулики.

Не досаждайте воронам. 27 апреля к тому же считается Вороньим праздником. В эту дату нельзя гнать, дразнить или, упаси боже, убивать ворон. Есть примета: пернатые могут «накаркать» несчастье на твой дом. Лучше их задобрить угощением — например, оставить во дворе немного каши.

Не лгите и не льстите. Любое вранье, преувеличение или лесть сегодня обернутся против вас же. Причем удар прежде всего придется по кошельку — вероятны денежные потери. Говорите правду, пусть даже горькую.

Не спорьте и не конфликтуйте. Ссора 27 апреля грозит перерасти в затяжную вражду, которая надолго разрушит отношения. Пререкания вытянут из вас все силы и ни к чему хорошему не приведут. Лучше промолчать или перевести беседу в мирное русло.

Не давайте пустых обещаний. Если не уверены, что сдержите слово, лучше не обещайте вовсе. В этот день невыполненные клятвы и обещания притягивают неудачу, а любые дела, начатые на их основе, идут наперекосяк.

Не стирайте вещи мужа и жены вместе. Старинное поверье гласит: если супруги постирают свои вещи вместе 27 апреля — это приведет к разладу в семье, постоянным ссорам и даже разводу. Лучше стирать раздельно или просто перенести стирку на другой день.

Не оставляйте дом в беспорядке. Грязная посуда, неубранные вещи, разбросанный мусор — все это сегодня сулит хаос в делах на весь сезон. Выносить из дома золу, мусор и старые вещи также не рекомендуется — так можно лишиться удачи.

Не начинайте дальних поездок. Путешествие, начатое 27 апреля, будет полно препятствий и неприятных сюрпризов. По возможности отложите дорожные планы на другой день.

Не ломайте ветки калины и рябины. Согласно поверьям, это может вызвать сильную зубную боль и проблемы с зубами у вас или ваших близких.

Не измеряйте свой рост и параметры фигуры. Считается, что это способно привести к внезапным проблемам со здоровьем.

Не надевайте чужое кольцо. Если надеть в этот день кольцо другой женщины — можно «забрать» ее семейное благополучие, но своего при этом тоже не обрести.