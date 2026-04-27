74% жителей Японии экономят на свете: опрос шокировал страну

Подавляющее большинство жителей Японии — почти три четверти — перешли на режим жесткой экономии средств, причем особое внимание уделяют сокращению расходов на электроэнергию. Об этом свидетельствуют результаты собственного исследования, опубликованные деловым изданием «Никкэй».

Участникам опроса задали вопрос: испытывают ли они необходимость экономить, в том числе на электричестве? Положительный ответ дали 74% респондентов. Лишь 21% признались, что не урезают свои расходы.

Исследование проводилось с 24 по 26 апреля. В нем приняли участие 955 человек в возрасте от 18 лет и старше. Информация о возможной погрешности результатов не приводится.

Ранее сообщалось о том, что власти Токио призвали сотрудников работать в шортах ради экономии.