Тренер «Локомотива» объяснил, за счет чего «Авангард» выиграл два матча

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли назвал решающий фактор в первых двух матчах полуфинальной серии Кубка Гагарина с омским «Авангардом». Он объяснил, что помогло сопернику одержать две победы.

«Авангард» начал серию с двух гостевых побед — 5:2, 3:1. В каждом из матчей омичи по два раза отличились в большинстве.

«Они забили в большинстве, их большинство играет решающую роль в первых двух матчах», — подчеркнул Хартли.

«Авангард» был лучшей командой регулярного чемпионата по проценту реализации большинства (29,8%) и на таком же уровне играет при численном преимуществе в плей-офф (29,7%). В Кубке Гагарина омичи забросили уже 11 шайб в большинстве, у «Локомотива» шесть таких голов при проценте реализации 20%.

