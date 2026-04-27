Конгрессмен США потребовал рассекретить данные об НЛО размером с футбольное поле

Член палаты представителей американского Конгресса Тим Берчетт в беседе с изданием The Hill призвал официально опубликовать сведения о неопознанных летающих объектах. Политик также сообщил о корабле неясного происхождения, габариты которого сопоставимы с размерами футбольного поля, передает RT .

Как отметил Берчетт, противники гипотезы о существовании НЛО нередко объясняют подобные феномены испытаниями засекреченной военной техники различных государств. Тем не менее, подчеркнул конгрессмен, в данной ситуации такая версия полностью исключена. Он уточнил, что лично изучал фото- и видеоматериалы, которые не поддаются рациональному объяснению.

«Все говорят: «Это наше, это русские, это китайцы»... Если бы это были китайцы..., они бы нас контролировали. Если бы это были русские, они бы не были так зациклены на Украине... Если бы это были наши, мы бы никогда не стали рисковать нашими военными... Эти штуки (НЛО — RT.) могут зависать в воздухе часами, а затем внезапно начать стрелять вверх, они могут атаковать под разными углами», — рассказал конгрессмен.

При этом законодатель добавил, что у Соединенных Штатов «нет ничего подобного по возможностям и размерам».

