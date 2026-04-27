Тренер «Каролины» рассказал о тяжелой травме российского защитника

В четвертом матче серии с «Оттава Сенаторз», изобиловавшем жесткой борьбой, россиянин пропустил силовой прием от защитника Тайлера Клевена. Хит был проведен по правилам, и Клевен не получил за него штраф. Никишин смог покинуть площадку с помощью врача, хоккеист с трудом мог удерживать равновесие.

«Это явно сотрясение мозга или что-то подобное. Выглядело именно так. Пока у меня нет точной информации по этому поводу», — сказал Бриндамор.

Если диагноз потвердится, Никишин может пропустить от трех недель. Таким образом, он не сыграет как минимум в следующем раунде плей-офф, куда «Каролина» вышла, обыграв «Оттаву» в четырех матчах.

24-летний Александр Никишин проводит первый полноценный сезон в НХЛ. В 81 матче регулярного чемпионата российский защитник набрал 33 (11+22) очка. В четырех играх плей-офф он не отметился набранными баллами.