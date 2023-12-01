Гендиректор Большого театра Урин объявил об уходе со своего поста
Фото: [© РИА Новости / Владимир Вяткин]
Владимир Урин отработал в четверг, 30 ноября, последний день в качестве генерального директора Большого театра. Об этом он официально заявил коллективу.
Соответствующее видеообращение Урина к свои теперь уже бывшим коллегам опубликовал в своем аккаунте в соцсетях музыкальный критик Сергей Буланов.
«Я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин.
Напомним, пост гендиректора Большого театра Владимир Урин занимал с июля 2013 года.