В Московской области запустили чат-бот «Парковый гид Подмосковья»

«Мособлпарк» запустил чат-бот «Парковый гид Подмосковья» — цифрового помощника для посетителей парков Московской области, он доступен в VK и мессенджере MAX. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

С помощью сервиса можно быстро получать актуальную информацию о парках непосредственно в мессенджере, выбрать территорию по округу, узнать часы работы и правила посещения, найти входы, кафе, беседки, спортивные площадки и не только. Бот также показывает готовые прогулочные маршруты и предлагает ссылку на маршрут в Яндекс.Картах, представляет актуальную афишу и поиск объектов для бронирования.

Информация о территориях и мероприятиях формируется на основе данных официального портала «Парки Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.