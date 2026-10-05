Вопрос о том, каким станет мироустройство — двухполярным, трехполярным или многополярным, — до сих пор вызывает споры среди экспертов. Сама многополярность, откровенно говоря, пока под сомнением: если уж две-три страны не могут найти общий язык, достичь единства десяткам стран еще сложнее. Своим взглядом на этот счет поделился научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, сообщил rosbalt.ru.

По его словам, мир будет очень многообразным. Если Америка хочет большой войны, Россия эту войну выиграет, и мир станет разнообразным, культурным, многоцветным. Эксперт признался, что наступающий мир ему очень нравится — в том числе потому, что Россия освободила мир от западного ига.

Отвечая на вопрос о месте России в этом многообразном мире через десять-двадцать лет, Караганов выразил уверенность: жить страна будет великолепно. Причина — Россия наконец занялась собой и завершила свой европейский вояж. Теперь, по мнению эксперта, этот вояж нужно завершить окончательно и понять, что россияне не европейцы, а европейцем быть стыдно.

«Мы будем жить великолепно, потому что мы, наконец, занялись собой, наконец, завершили наш европейский вояж», — отметил политолог.

Караганов призвал развивать самих себя и осознать: близкая России духовность в значительной степени находится на юге — в Палестине, Византии, мусульманском и буддистском мире. Также, по его словам, важно понять, что политическая система пришла с Востока и будущее — там же.

Если это осознание придет, Россия будет жить очень хорошо, убежден эксперт: во всем мире нужны ее ресурсы и ее сила. Кроме того, Караганов считает, что нужно быстрее разгромить Украину и Европу, а также в первую очередь развивать себя.

Ранее политолог Караганов высказал мнение, что при ядерной угрозе со стороны Европы Россия применит оружие.