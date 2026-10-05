В Подмосковье направили в суд дело 15 участников группы, похитившей у пенсионеров более ₽1,9 млн

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 15 жителей региона, их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По данным ведомства, в период с марта 2021 года по декабрь 2023 года участники организованной группы под видом сотрудников региональной газовой службы убеждали одиноких пожилых людей в необходимости проверки газового оборудования в квартирах. Обманом они заключали с ними договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, в рамках которых производили замену и ремонт якобы неисправных приборов по существенно завышенным ценам.

В общей сложности пострадавшими оказались более 120 человек, ущерб превысил 1,9 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мытищинский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.