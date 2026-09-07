Полузащитник «Спартака» назвал матч с «Динамо» худшим в сезоне

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «Матч ТВ» высказался о поражении красно-белых от «Динамо» (1:2) в седьмом туре Российской премьер-лиги.

Все мячи в матче были забиты в первом тайме. Спартаковец Данил Пруцев открыл счет, но затем Ярослав Гладышев и Артур Гомес вывели «Динамо» вперед. Во втором тайме прямую красную карточку получил форвард «Динамо» Константин Тюкавин, но бело-голубые уверенно отстояли победный счет.

Первый гол динамовцев был забит после ошибки Умярова. Полузащитник красно-белых неоправданно пошел в обводку, Гладышев отобрал мяч, продвинулся вперед и красиво пробил в девятку.

«По тому, как мы играли, наверное, результат справедлив. Мы не показали должной игры. Первый пропущенный гол – моя ошибка. Думал, что успею прокинуть мяч. Полностью моя ошибка. Для «Спартака», наверное, худший матч сезона. Первый пропущенный гол — моя ошибка. Думал, что успею прокинуть мяч. Полностью моя ошибка. Для «Спартака», наверное, худший матч сезона», — сказал Умяров.

До паузы на матчи сборных «Спартаку» предстоит провести матчи с «Факелом» и «Ростовом». По мнению Умярова, команда обязана взять шесть очков в этих играх.

После семи туров РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, «Динамо» — на третьем, у обеих команд по 13 очков.