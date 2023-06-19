Гимнастка из Городского округа Пушкинский включена в рейтинг самых перспективных спортсменок Подмосковья

Художественная гимнастика в Ивантеевке с каждым годом обретает популярность. Ее лидером является Амалия Зиятдинова, в копилке которой есть уже целая россыпь медалей престижных соревнований.

Недавно воспитанница спортклуба «Динамо-Ивантеевка» с большим успехом выступила в гала‑концерте «Сокровища России», который устроила знаменитый тренер и организатор Ирина Винер. Благодаря победам на турнирах различного уровня девушку включили в список самых перспективных спортсменов, который составляется Ассоциаций спортивных клубов Московской области.

По словам Амалии, она мечтает о больших победах и верит, что они к ней придут. Она понимает, что для этого нужно много и упорно работать.

Тренируется гимнастка у Екатерины Андрющенко. Наставница признается, что работать с такой ученицей одно удовольствие — Амалия очень трудолюбивая и всегда старается точно выполнять любое задание.