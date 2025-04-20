Гимнастка из Украины дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы

Украинка Таисия Онофрийчук дважды отказалась сделать совместное фото с Верой Туголуковой, уроженкой Москвы, представляющей Кипр, во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, что проходит в Баку.

Туголукова завоевала серебро в упражнениях с обручем. Третье место заняла представительница Белоруссии Анастасия Салос.

Украинская спортсменка, ставшая победительницей, услышала гимн своей страны в честь её успеха. После этого она покинула пьедестал, отказавшись от совместного фотографирования с другими призерами.

На церемонии награждения по результатам соревнований с мячом, где Онофрийчук заняла второе место, а Туголукова одержала победу, украинская спортсменка поступила так же.

Туголуковой шестнадцать лет. В ноябре 2022 года она приняла решение изменить спортивное гражданство.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний украинский каратист отказался пожать руку сопернику из России после поражения.