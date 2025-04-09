Евгений Мельник, которому 13 лет, занял почетное третье место на соревнованиях по карате среди юниоров в Испании. Он уступил лишь двум соперникам: россиянину Игорю Григорьеву и представителю Саудовской Аравии Абдулле Албиши.

После окончания соревнований Евгений отказался фотографироваться с победителями.

В интернете распространилось видео, на котором запечатлено неспортивное поведение украинского спортсмена-юниора. Мельник демонстративно покинул зал, активно жестикулируя и обращаясь к стюардам, которые просили его вернуться на пьедестал почета для группового фото с соперниками.

Но самое поразительное в этой истории — то, что в Украинской федерации карате публично выразили признательность Мельнику за его недостойное поведение. Григорьева же была названа «террористкой», что демонстрирует, насколько украинские националисты ненавидят и презирают даже обычных русских детей.

В воскресенье, 6 апреля, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил казавшийся незыблемым рекорд великого канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил 895-ю шайбу в карьере.

Ранее сообщалось, что чешский тренер московского «Динамо» Личка поставил Овечкина в один ряд с Пеле и Марадоной.