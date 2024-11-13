Гимнастки из Городского округа Пушкинский завоевали медали на турнире спортклуба в Подмосковье

Девочки из секции художественной гимнастики спортклуба «Динамо-Ивантеевка» округа Пушкинский показали высокие результаты на юбилейном турнире «Осенние красотки», который провели в Мытищах. Воспитанницы вернулись в родной муниципалитет с призами и медалями.

Соревнования, посвященные пяти годам работы спортивной школы Avanti, прошли масштабно. Мастерски от спортклуба выступили гимнастки из команды Е.С.Андрющенко, завоевав на турнире медали разного номинала и специальные призы. Все благодаря упорным тренировкам и наставничеству профессионалов.

Так, пять талантливых ивантеевских гимнасток вернулись с «золотом». Высший класс показали Варвара Холкина, Агиля Зиятдинова, Амалия Зиятдинова, Анастасия Бородкина и Анна Диденко. Воспитанницы Анна Пьянова, Злата Иванченко, София Давтян, Алиса Булыгина и София Гоголева смогли завоевать «серебро». Третье место, «бронзу», получили Ирина Соловьева и Александра Литвинова.

Достойно выступили также спортсменки от округа Александра Литвинова, Злата Иванченко и Анастасия Бородкина. Девочкам присудили специальный приз по итогу турнира.

Минспорта Московской области отмечает, что свыше 240 тысяч учащихся вовлекли в спортивную деятельность благодаря программе «Спорт — норма жизни». В рамках проекта спортивные учреждения получают новое оборудование, расширяя возможности для молодых людей.