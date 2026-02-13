Глава ИИХФ заявил о желании вернуть российский хоккей

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что хочет можно скорее вернуть на международную арену Россию и Белоруссию.

При этом заявление главы ИИХФ прозвучало по обыкновению туманно, никаких конкретных сроков в нем не указывалось, кроме максимально абстрактного «по окончании войны».

«Мы хотим как можно скорее вернуть Беларусь и Россию. Потому что, во-первых, это будет означать, что мир станет немного лучше», — сказал Тардиф.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн на совместной пресс-конференции с Тардифом высказался о возможности участия сборной России в Кубке мира 2028 года. Эти соревнования организовывает НХЛ, а не ИИХФ. Тем не менее, Беттмэн сказал, что будет следить за трендами мирового спортивного сообщества и учитывать рекомендации МОК и ИИХФ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал француза Тардифа «редким негодяем из-за того, что место сборной России на Олимпиаде заняла команда Франции.