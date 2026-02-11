Министр спорта России назвал главу ИИХФ «редким негодяем»

Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев в эфире передачи «Центральный канал» высказался о возвращении российского хоккея на международную арену.

Он назвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) самой сложной федерацией, поскольку ее возглавляет «редкий негодяй» француз Люк Тардиф. Дегтярев указал на очевидный конфликт интересов, поскольку на Олимпиаде места и мужской, и женских сборных России заняли команды Франции.

«То есть президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф не ставит на голосование наш вопрос, отбивается от России, чтобы зашла его команда. Это дичь. Но там, я думаю, через годик мы восстановимся. По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах», — сказал Дегтярев.

Ранее российский тренер Андрей Назаров сравнил поведение Тардифа и главы ФИФА Джанни Инфантино, который неделю назад призвал к отмене бана в отношении российских клубов и сборных.