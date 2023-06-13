Глава Каширы Николай Ханин принял участие в открытии Областного фестиваля казачьей культуры

В честь большого праздника Дня России в Кашире прошел Областной фестиваль казачьей культуры. Торжественные гуляния состоялись в местном парке.

Для всех присутствующих казаки и кадеты из Каширы, Домодедово, Рузы, Подольска показали свою строевую подготовку, мастерство в фланкировке и владении нагайкой, а также сборе и разборе автомата Калашникова.

Глава городского округа Кашира Николай Ханин напомнил всем присутствующим, что казаки всегда были верны долгу защиты Отечества. Он отметил, что именно их чувство патриотизма были основой всего казачества, даже сейчас они отважно сражаются в зоне СВО на благо нашей родины.

Николай Ханин выразил слова благодарности преподавателям и руководителям клубов за патриотическое воспитание юного поколения. Он торжественно вручил Благодарственные письма. К присутствующим обратились и депутат Мособлдумы Андрей Голубев, а также протоиерей храма во имя святых Петра и Февронии Муромских Виталий Коценко.

Руководитель Каширского отделения «Боевого братства» Александр Скряпин рассказал, что в парке прозвучали песни, в которых отражены будни казаков в разные времена.

Отметим, что патриотические мероприятия в первую очередь нужны для формирования личности у юного поколения. У детей появляется чувство верности своему Отечеству и единства своего народа. Благодаря патриотическим акциям у ребят формируются правильные культурно-нравственные ценности в жизни.