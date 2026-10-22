Жители Подмосковья запросили кадастровые услуги на регпортале более 3,3 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались комплексом услуг Центра кадастровой оценки более 3,3 тыс. раз, он размещен на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти услугу можно в разделе «Земля» — «Другое», она позволяет в электронном виде подать декларацию о характеристиках объекта недвижимости, оформить заявки на исправление ошибок при определении кадастровой стоимости, на предоставление разъяснений по кадастровой стоимости, направить замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости. Для подачи заявки нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, выбрать соответствующую цель обращения, заполнить онлайн-форму и приложить запрашиваемые документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.