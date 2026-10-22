В квартале «Ильинские луга» в Красногорске возведут детский сад на 350 мест

В жилом квартале «Ильинские луга» в Красногорске к омпания ПИК возводит новый детский сад, рассчитанный на 350 мест, на объекте завершены монолитные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь составит почти 4,4 тыс. кв. м. Там откроют 14 групп, обустроят столовую, физкультурный зал для занятий спортом и проведения активных игр, музыкальный зал, кружковые комнаты и разнообразные мастерские. На территории разместятся игровые площадки с теневыми навесами и современным игровым оборудованием.

В проекте «Ильинские луга» уже возведены 28 жилых домов, школа, четыре детских сада.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.