Лолита высказалась об артистах, которые проходят «через постель» ради славы

Zvezdach: Лолита не считает звезд, попавших в шоу-бизнес через интим, легендами

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

62-летняя российская певица Лолита Милявская вновь привлекла внимание публики откровенным заявлением. Артистка считает, что артисты, которые приходят к славе через интимные связи, никогда не становятся легендами, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

По мнению Милявской, талант и постель — разные вещи, и настоящего признания добиваются лишь те, кто обладает мастерством и харизмой.

«Кто через постель пришел — тот через постель и ушел», — отметила звезда.

Лолита также напомнила о собственной смелой фотосессии для журнала «Плейбой». Она снялась для обложки в 40 лет и считает этот шаг достаточным для привлечения внимания. При этом певица подчеркнула, что съемка была сдержанной.

Напомним, Лолита начала карьеру в «Кабаре-дуэте „Академия“ вместе с бывшим мужем Александром Цекало. После распада дуэта она продолжила сольную карьеру и стала одной из самых ярких фигур на российской эстраде.

Ранее психолог Вероника Степанова засомневалась, что Алла Пугачева состоит в интимных отношениях с мужем-иноагентом.

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