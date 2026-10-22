Собаки понимают нас лучше, чем кажется: их мозг выделяет слова в речи всего за 400 миллисекунд

Собаки могут выделять отдельные слова из непрерывного потока речи примерно за 400 миллисекунд, пишет A-Z Animals со ссылкой на исследование Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште. Эксперимент показал, что мозг собак реагирует на структуру звуков во многом так же, как человеческий, хотя это еще не означает полноценного понимания языка.

В исследовании участвовали 20 собак и 20 человек. Им включали непрерывные цепочки выдуманных трехсложных слов без пауз, а активность мозга записывали с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографии).

Исследователи ожидали, что собаки будут сильнее ориентироваться на более заметные гласные звуки. Однако и собаки, и люди лучше отслеживали закономерности согласных, которые помогали отделять одно «слово» от другого.

Примерно через 400 миллисекунд после появления нужного звукового шаблона активность мозга собак менялась, что указывало на распознавание границ слова внутри непрерывной речи.

При этом речь не идет о том, что собаки понимают значения слов так же, как люди. Исследование показывает именно способность замечать повторяющиеся звуковые закономерности, а знакомые команды вроде «гулять» или «есть» животные дополнительно связывают с действиями и опытом.

Авторы теперь хотят выяснить, появилась ли такая способность благодаря жизни рядом с человеком или существовала еще до одомашнивания собак.