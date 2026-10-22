В Подмосковье подали около 42 тыс. заявок на уведомление о планируемом строительстве дома

С начала 2026 года в Подмосковье подали порядка 42 тыс. электронных заявлений на уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС или садового дома, сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» – «Земля» – «Строительство». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках онлайн-услуги можно также подать заявление на изменение параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.