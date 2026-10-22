В Городском округе Пушкинский 21 октября обсудили вопросы теплоснабжения

В Городском округе Пушкинский 21 октября состоялось рабочее совещание под руководством министра энергетики Московской области Сергея Воропанова. В обсуждении приняли участие представители ООО «Газпром теплоэнерго МО», которое с 2019 года сотрудничает с округом в рамках трех концессионных соглашений с администрацией и региональным Минэнерго.

За последние годы в округе существенно обновили коммунальную инфраструктуру: отремонтировали или построили заново 16 котельных, среди которых 9 — блочно‑модульного типа. Кроме того, привели в надлежащее состояние 20 участков тепловых сетей, общая протяженность которых составила 9,7 км.



На 2027–2028 годы запланированы дальнейшие работы: в поселке Правдинский намерены построить блочно‑модульную котельную с теплотрассой, провести капитальный ремонт отдельных участков сетей, а также продолжить внедрение энергоэффективных технологий и современных решений в системе теплоснабжения.



По словам главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова, партнерство с «Газпром теплоэнерго» остается надежным, а компания добросовестно выполняет взятые обязательства. В зоне ответственности организации находятся 76 источников тепловой энергии и 172 км тепловых сетей.