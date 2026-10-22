В Лобне выберут новых лидеров движения «Волонтеры Подмосковья»

В Лобне прошел региональный этап конкурса лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья», это позволит определить новую команду активистов, готовых развивать волонтерство в своих муниципалитетах. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Конкурс лидеров движения „Волонтеры Подмосковья“ проходит в регионе уже во второй раз. На муниципальном этапе за звание лучшего боролись порядка 300 человек, и сегодня 150 сильнейших представляют свои проекты на региональной площадке. Наша задача — найти тех, кто готов не просто делать добрые дела, но и вдохновлять на это тысячи других жителей области», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Конкурсные испытания прошли во всех муниципальных образованиях региона, участники представляли свой опыт добровольческой деятельности, рассказывали о достижениях, делились видением своей будущей роли в развитии волонтерства в области и предлагали конкретные инициативы по развитию местных штабов.

Среди участников — волонтеры с уникальными историями и огромным багажом добрых дел. Например, 17-летний Дмитрий Самусев из Раменского, который принял участие более чем в 200 акциях: от раздачи информационных буклетов и закрашивания надписей на стенах до помощи в уборке снега.

Особенностью конкурса этого года стала преемственность поколений. В состав экспертного жюри регионального этапа вошли лидеры прошлого набора.

Новый состав лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья» будет определен по итогам конкурсных испытаний в ближайшее время, теперь активистов ждет специальный образовательный интенсив, который пройдет 24 октября.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.