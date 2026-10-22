До 70% западных сайтов используют уязвимую технологию: почему европейские компании начали срочно закрывать доступ

Сайты госслужб, больниц и школ в нескольких странах Запада временно отключили после обнаружения двух критических ошибок в PHP — языке программирования, который используется на огромном числе сайтов, пишет Daily Mail. Уязвимости могли позволить злоумышленникам получить контроль над сервером без пароля и украсть данные или использовать взломанный сайт для дальнейших атак.

Проблема затронула сайты в Нидерландах, Финляндии, Франции и Дании. Власти и специалисты по кибербезопасности рекомендовали срочно установить обновления, а если это невозможно — временно отключить уязвимые сервисы от интернета.

По оценке компании Censys, около 1,5 млн из 2,6 млн обнаруженных серверов с PHP использовали версии, для которых на тот момент не было готового исправления. Появились и сообщения о попытках реальных атак.

Разработчики PHP выпустили экстренные обновления, после чего началась гонка между владельцами сайтов и злоумышленниками. Эксперты опасаются, что ИИ может помочь хакерам быстрее разобраться в опубликованных исправлениях и создать рабочие инструменты для атак.

Особую опасность представляет масштаб проблемы: PHP используется во множестве сайтов и онлайн-сервисов. Поэтому одна серьезная ошибка в такой популярной технологии способна одновременно затронуть огромное количество организаций по всему миру.