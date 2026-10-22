В Подмосковье почти 8 тыс. студентов отметили День повара

Более 7,5 тыс. студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню повара. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В преддверии профессионального праздника представителей сферы кулинарии советники директоров по воспитанию вместе с педагогами организовали для студентов техникумов и колледжей мероприятия, посвященные особенностям профессии. Так, на интерактивной площадке «Гастрономическая карта страны» студенты отправились в гастрономическое путешествие по родному региону. В рамках медиапроекта «Кухня крупным планом» они в коротких видеороликах они рассказали о региональных блюдах, показали этапы их приготовления и секреты подачи.

Кроме того, на профессиональном интенсиве «Готовка без потерь» «Навигаторы детства» вместе с обучающимися СПО обсудили, как рационально использовать продукты и бережно относиться к ресурсам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.