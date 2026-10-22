Туристы заметили кость, торчащую из камня на пляже: находка оказалась останками редкого ихтиозавра

Пара туристов из Бельгии случайно нашла на пляже в английском Дорсете останки крупного ихтиозавра возрастом около 174 млн лет, пишет Daily Mail. Мишель Плиссар и Карин Кристенс заметили кости, торчавшие из камня, а позже палеонтологи установили, что перед ними почти полный скелет древнего морского хищника и один из самых молодых подобных экземпляров, найденных в Великобритании.

Находка удивила специалистов еще и потому, что этот участок побережья состоит из пород, которые заметно моложе тех, где обычно встречают ихтиозавров. По словам палеонтолога Фила Дэвидсона, подобную окаменелость там практически не ожидали увидеть.

Ихтиозавры появились около 250 млн лет назад и были крупными морскими рептилиями, внешне напоминавшими дельфинов. Новый экземпляр жил примерно на девять миллионов лет позже периода, который раньше связывали с исчезновением этой группы в данном регионе.

После обнаружения ученым пришлось действовать быстро. Зимние штормы могли разрушить породу и унести кости в море, поэтому тяжелые каменные плиты срочно вывезли с пляжа.

Позже окаменелость очистили и изучили специалисты Бристольского университета. Теперь ее собираются выставить в местном музее Бридпорта, недалеко от места находки.