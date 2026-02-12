Глава «Норникеля» отметил наплевательское отношение западных стран к организации Олимпиад

Президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин в разговоре с ТАСС высказался об организации Олимпийских игр в Милане и Кортине-д`Ампеццо.

Он указал на целый ряд сбоев на разных объектах, в частности, на ледовом стадионе и трамплине. Некоторые спортсмены жаловались на качество медалей, которые ломались.

«Что касается медалей — это можно было бы счесть курьезом, как не открывшееся кольцо в Сочи. Но когда проблемы носят тотальный характер, причина уже не в случайностях. А в том, что организаторы относятся к Играм наплевательски. Без должного уважения», — сказал Потанин.

Глава «Норникеля» отметил, что небрежная организация стала характерной чертой для Олимпиад, которые проводят западные страны. В противовес он привел примеры СССР/России, Китая, Кореи, то есть тех стран, которые позже подключились к олимпийскому движению.

Ранее стало известно, что сборная Канады по хоккею переехала из Олимпийской деревни в отель из-за боязни заразиться норовирусом.