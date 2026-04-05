В Госдуме назвали Пугачеву «жертвой собственного гонора»

Россияне имеют право не принимать Аллу Пугачеву, уехавшую с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* за границу после 2022 гола за границу, обратно. Таким мнением в интервью NEWS.ru поделилась заслуженная артистка РСФСР, депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко.

Она отметила, что певица сама выбрала свой путь, и это ее право, но и граждане России также вольны решать, пускать ли ее в страну. Депутат назвала Примадонну «жертвой собственного гонора».

«Они все — поколение 90-х — решили, что они великие, вершина айсберга. Но вершина-то держится на его основании. Если основание тает, то и айсберг утонет», — объяснила Драпеко.

В 2022 году Пугачева вместе с семьей эмигрировала из России в Израиль. Однако из-за обострения конфликта с Палестиной певица с детьми перебралась на Кипр. В Лимасоле она еще в 2017 году купила пентхаус, стоимость которого оценивается в $10. Кроме того, Пугачева получила гражданство Кипра в обмен на инвестиции.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева поздравила живущую в США внучку с днем рождением.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.