«Чтобы папа ожил»: сын рэпера Паши Техника растрогал просьбой в день рождения бабушки

В день годовщины смерти рэпера Паши Техника на кладбище пришли его бывшая жена Ева Карицкая и их общий сын, чтобы вспомнить артиста. Женщина рассказала о переживаниях, которые не оставляют ее до сих пор, сообщил Super.

Ева рассказала, что болезненно вспоминает последний разговор. По словам женщины, бывшие супруги и родители сына поссорились. Причиной стало обсуждение алиментов. Это стало поводом для прекращения общения. Ева рассказала, что они заблокировали друг друга.

«Мы очень сильно разругались, заблокировали друг друга. Я очень жалею, что не смогла сказать ему какие-то слова», — призналась она, говоря о том, что не успела попрощаться.

Особенно тяжело, по ее словам, переживает утрату их сын. Мальчик скучает по отцу, хотя и не говорит об этом слишком часто. Ева вспомнила случай, который ее особенно ранил. По ее словам, он произошел недавно. В день рождения бабушки сын Паши Техника попросил ее загадать желание «чтобы папа ожил». По словам женщины, это просьба вызвала у нее слезы. Ева отметила, что они с сыном обсуждают, что он чувствует, что произошло в семье.

По сообщению корреспондента Life.ru, в день трагической годовщины родственники и близкие музыканта собрались на его могиле, чтобы отдать дань памяти. На кладбище состоялся траурный обряд — священник отслужил панихиду по усопшему.

