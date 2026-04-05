В подольском ФСК «Заречье» прошли межмуниципальные соревнования по самбо

В микрорайоне Климовск в Подольске на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» прошли межмуниципальные соревнования по самбо. Участие в них приняли юноши 11-12 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Отмечается, что турнир носил квалификационный характер и стал решающим отборочным этапом для спортсменов южной зоны Московской области на пути к Первенству региона.

Всего на ковер вышли 104 участника из разных спортивных школ и клубов. Городской округ Подольск представляли 15 юных борцов.

Каждый из них провел не менее четырех напряженных схваток по полным правилам самбо — с бросками и сложными болевыми приемами, рассказал руководитель местного отделения Федерации самбо Московской области по городскому округу Подольск Тимур Андрес.

Подольские спортсмены показали достойные результаты. Первое место занял воспитанник спортивного клуба «Альфа». Третьи места разделили представитель клуба «Сакура» и Федерации дзюдо и борьбы самбо (ФДБС) Подольска. В общекомандном зачете среди всех участников зоны «Юг» Московской области клуб «Альфа» занял почетное второе место.

Поединки длились по три минуты. Победители и призеры получили ценные призы: за первые места — новые самбовки (специальная форма для самбо), за вторые — профессиональные шорты. Также были отмечены атлеты в номинациях «За лучшую технику», «За самый красивый бросок» и «За волю к победе».

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов провел зарядку с участниками клуба в Климовске.