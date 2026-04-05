В химкинской школе «Триумф» прошла VI научно-практическая конференция о здоровье и спорте

В подмосковных Химках на базе школы «Триумф» прошла VI муниципальная научно-практическая конференция «Здоровье человека, физическая культура и спорт в современном мире», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участниками стали школьники 2-11 классов из разных учебных заведений города. Юные исследователи представили более 30 проектов, посвященных самым разным аспектам здорового образа жизни, спорта и технологий.

Среди тем работ были следующие: «Влияние физической культуры на формирование здорового образа жизни подростков», «Психология допинга», «Эволюция комплекса ГТО в СССР и современной России», «Использование виртуального тренера на основе искусственного интеллекта для персонализации обучения», «Массаж как профилактика травм и укрепление здоровья», «Футбол — мой любимый вид спорта».

Как видно, спектр интересов юных химчан очень широк — от классических вопросов здоровья до цифровых инноваций.

Депутат Евгений Иноземцев, посетивший конференцию, отметил ее важность для развития подрастающего поколения. По его словам, такие мероприятия пробуждают интерес к науке, развивают навыки анализа, учат ставить цели и добиваться их самостоятельно.

Конференция дает ребятам шанс проявить творческий подход и понять, как школьные знания применяются на практике — в спорте, медицине, технологиях.

Многие участники по-новому взглянули на сферу физической культуры и спорта, увидели ее связь с другими науками и технологиями. Для них этот опыт стал мини-моделью настоящей научной среды — с экспертизой, дискуссиями и возможностью представить результаты своих исследований.

Организаторы надеются, что подобные конференции станут ещё одной ступенькой к выбору будущей профессии для юных химчан.

